نجاح عملية تعويم السفينة العملاقة "إيفر غيفن"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نقلت وكالة رويترز عن شركة لخدمات الشحن قولها إنه تم تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.

كما أفادت وكالة بلومبيرغ اليوم الإثنين بأن عمليات تعويم السفينة "إيفر غرين" نجحت، بعد حوالي أسبوع من إغلاقها قناة السويس.

وأوضحت أن فرق الانقاذ نجحت بتحرير السفينة العملاقة، بحسب ما أفاد مزود الخدمات البحرية "إنشكيب،" وذلك بعد أسبوع تقريبًا من جنوحها في أحد أهم المسارات التجارية في العالم.

إلى ذلك، لفتت إلى أنه على الرغم من أن السفينة بدأت تطفو مرة أخرى، إلا أنه لم يتضح بعد متى سيتم فتح الممر المائي أمام حركة المرور، أو المدة التي قد تستغرقها مسألة حل المأزق الذي واجهته أكثر من 450 سفينة عالقة كانت في طريقها إلى السويس.

وكانت هيئة قناة السويس أكدت في بيان صدر في وقت مبكر من مساء مس الأحد أنه "تم تكثيف العمل لإزالة تكسيات القناة والتكريك بمحيط مقدّمة السفينة الجانحة لتسهيل عملية تعويمها أثناء مناورات الشدّ".

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