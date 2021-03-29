«الصحة السعودية»: تجمّعات المنازل زادت حالات الإصابة بـ «كورونا»

المصدر: الرياض ■ واس

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الوزارة رصدت، خلال الفترة الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك في الحالات الحرجة، مرجعاً ذلك إلى التجمعات داخل المنازل بنسبة 60% إلى 70%، داعياً الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء لمن أخذ اللقاح أو من لم يأخذه.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، أن مواعيد تلقّي لقاح «كورونا» ستكون متاحة بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، داعياً الجميع إلى ضرورة المسارعة والمبادرة لأخذ اللقاح من خلال تطبيق «صحتي» لتجاوز الجائحة بسلام، والوصول إلى مناعة مجتمعية.

وأوضح أن عدد جرعات لقاح «كورونا» التي تم إعطاؤها عبر مراكز اللقاح في مناطق المملكة كافة بلغت 4.053.069 ملايين جرعة.

وأعلن المتحدث تسجيل 531 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 388.325 ألف حالة، من بينها 4728 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 638 حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 376.947 ألف حالة بإضافة 389 حالة تعافٍ جديدة.

وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 6650 حالة، بإضافة سبع حالات وفاة جديدة، مؤكداً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز «تأكد» بإجراء 8.138.294 ملايين مسحة، وقدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لـ2.204.583 مليون مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية عبر مركز «937»، كما بلغ إجمالي الفحوص 14.967.217 مليون فحص مخبري.

• 531 حالة إصابة جديدة بالفيروس في المملكة.

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