الصين وإيران توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة 25 عاماً

المصدر: طهران ■ أ.ف.ب

وقّعت إيران والصين أمس، في طهران اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها 25 عاماً كانت قيد المناقشة منذ سنوات.

ووقّع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً» كما سماها التلفزيون الرسمي، والتي لم تنشر تفاصيلها بعد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي الذي يزور طهران.

ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بإيران.

وفي 2016 وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران وحليفتها القديمة، على زيادة التبادل التجاري بأكثر من 10 أمثاله إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، للتلفزيون الرسمي «هذه الاتفاقية عبارة عن خارطة طريق كاملة تشمل بنوداً سياسية واقتصادية استراتيجية تغطي التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل، مع التركيز تحديداً على القطاع الخاص في الجانبين».

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس، إن بكين ستبذل جهوداً لحماية الاتفاق النووي الإيراني، والدفاع عن المصالح المشروعة للعلاقات الصينية الإيرانية.

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