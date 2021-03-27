دراسة بريطانية تكشف استجابة مناعية قوية من جرعة واحدة للقاح فايزر

المصدر: لندن - رويترز

كشفت دراسة بريطانية، أمس، أن جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لمرض «كوفيد-19» توفر استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى، ويمكن أن توفر حماية من السلالات الجديدة للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس.

وقررت بريطانيا في ديسمبر تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح في برنامجها للتطعيم إلى ما يصل إلى 12 أسبوعاً، حيث يقول مسؤولون إنهم واثقون بتحليلهم الذي خلص إلى أن الجرعة الأولى من لقاحي فايزر وأسترازينيكا توفر بعض الحماية.

وخلصت الدراسة، التي أجرتها جامعتا شيفيلد وأكسفورد بدعم من الاتحاد البريطاني لعلم مناعة فيروس كورونا، وأعلنت أمس، إلى أن 99% من الأشخاص تتولد لديهم استجابة مناعية قوية بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر-بيونتيك.

وركزت الدراسة على الأطقم الطبية، خصوصاً النساء، ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر.

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