الإمارات تدين استهداف محطة توزيع منتجات بترولية في جازان وامدادات الطاقة العالمية في السعودية

المصدر: أبوظبي - وام

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي استهدف محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي و التخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة و يهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.. مشيرة إلى أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة و أمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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