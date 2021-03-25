الكويت تصدر 95 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 95 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة في شهر فبراير الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم الخميس، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ36 شركة عقارية وثماني شركات صرافة وثماني شركات مجوهرات وست شركات تأمين.

وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 17 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات،مشيرة إلى إيقاف نشاط تسع شركات، منها واحدة عقارية وثلاث للصرافة وخمس للمجوهرات، وإيقاف الرقم المدني لها.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 25 شركة عقارية وتسع شركات مجوهرات.

ولفتت إلى أن "مكافحة غسل الأموال" قامت بتعيين مراقبي الالتزام وتحديث بياناتهم في 766 شركة موزعة على 30 شركة عقارية و27 شركة مجوهرات وتسع شركات تأمين.

وأضافت أن فرق التفتيش نفذت 18 زيارة ميدانية شملت شركة عقارية وخمس شركات صرافة، و11 مجوهرات، وست للمزادات، فيما قامت بالتدقيق المكتبي على 66 شركة، منها 38 عقارية وأربع للصرافة و22 للمجوهرات، و شركتا تأمين.

وأشارت إلى رفع الإيقاف عن شركتين للعقارات والمجوهرات.

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