أسترازينيكا: ملايين من جرعات لقاح كورونا في إيطاليا انتجت خارج الاتحاد الأوروبي

المصدر: القاهرة - د ب أ

كشفت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية لصناعة الأدوية، اليوم الأربعاء، عن وجود ملايين من جرعات لقاح كورونا في مصنع بإيطاليا جرى إنتاجها خارج الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الشركة إلى 13 مليون جرعة من لقاحات كورونا في مصنع "أجناني" بإيطاليا تنتظر قرار مراقبة الجودة للإفراج عنها وإرسالها إلى برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، لتوفير اللقاحات للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

وأشارت أسترازينيكا في رسالة عبر البريد الالكتروني لوكالة بلومبرج للأنباء إلى 16 مليون جرعة لقاح أخرى تنتظر قرار مراقبة الجودة أيضا، ليتم إرسالها إلى أوروبا. ومن المقرر إرسال عشرة ملايين من هذه الجرعات إلى دول الاتحاد الأوروبي خال الأسبوع الأخير من مارس الجاري.

وأكدت الشركة أنه جرى إنتاج هذه اللقاحات خارج الاتحاد الأوروبي، وتم إحضارها إلى المصنع الإيطالي فقط من أجل التعبئة.

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