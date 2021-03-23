بعيداً عن الإعلام.. بوتين يتلقى اللقاح الروسي اليوم

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتلقى مساء اليوم الثلاثاء أحد اللقاحات الثلاثة المضادة لفيروس كورونا، التي طورتها بلاده، لكن بعيدا عن الإعلام.

وقال ديمتري بيسكوف للصحافيين: "لم يتم تطعيم الرئيس بعد لكننا نتوقع أن يتم بحلول نهاية اليوم".

أضاف: "لن نُظهر ذلك، ويجب تصديق ما نقول" مشيرا إلى أن بوتين "لا يحب تلقي اللقاح أمام الكاميرات"، كما رفض بيسكوف تأكيد ما إذا كان بوتين سيتلقى لقاح "سبوتنيك-في" الشهير أو أحد اللقاحين الآخرين اللذين طورتهما الدولة.

وتابع: "ستكون إحدى اللقاحات الثلاث، ولن نقول أيها على وجه التحديد" مشيدًا بـ "فعاليتها ومصداقيتها".

ويأتي ذلك غداة وعد قطعه فلاديمير بوتين (68 عاما) بأخذ اللقاح، في إعلان طال انتظاره بعد أن كان قد وعد بذلك في ديسمبر الماضي، عندما أطلقت بلاده حملة التلقيح لسكانها.

وتلقى العديد من قادة العالم اللقاح ضد فيروس كورونا، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والبابا فرنسيس والملكة إليزابيث الثانية، قام بعض المسؤولين بذلك أمام الكاميرات، في رسالة تهدف لنشر الثقة بين الناس.

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