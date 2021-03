بالفيديو.. ترامب يسخر من سقوط بايدن على سلم الطائرة الرئاسية

ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقطع فيديو واسع الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي يسخر فيه من سقوط خصمه الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن مؤخراً على سلالم الطائرة الرئاسية، وأعاد ترامب ترديد مزاعمه بأنه لم يخسر في انتخابات نوفمبر الماضي.

وقال ترامب في فيديو انتشر على موقع TikTok وهو يقف على منصة أمام عدد من أنصاره: "لقد شاهدت جو بايدن يصعد السلالم وقلت إنني لم أخسر أمامه حصلت على ما يقرب من 75 مليون صوت وربما أكثر من ذلك بكثير". وضحك ترامب وأنصاره أثناء الحديث عن تعثر بايدن وفق ما ظهر في الفيديو.

وكان بايدن قد تعثر مؤخراً على الدرج المؤدي إلى طائرته الرئاسية، وألقى متحدث باسم البيت الأبيض باللوم على الريح في سقوط بايدن ، مما دفع العديد من المحافظين بما في ذلك الابن الأكبر لترامب دونالد جونيور ، إلى السخرية من بايدن البالغ من العمر 78 عامًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "washington examiner".

وغرد ترامب جونيور مع مقطع فيديو تم تعديله ليبدو وكأن والده أسقط بايدن بكرة غولف، وقال: "لم تكن الريح أيها الناس".

وقال ترامب الابن في تغريدة أخرى: "أتذكر الصحافة التي هاجمت ترامب.. يسقط بايدن مراراً وتكراراً".

وكان ترامب قد سخر مراراً من بايدن أثناء حملته الانتخابية بسبب مشيته.

شاهد الفيديو المتداول لسخرية ترامب وأنصاره من سقوط بايدن على سلالم الطائرة الرئاسية

Florida Governor Ron DeSantis was with former President Donald Trump at Mar-a-Lago for a fundraiser on Friday, per two sources.



TikTok, posted yesterday, shows Trump speaking alongside DeSantis. References Biden’s Air Force 1 fall and peddles election lie. pic.twitter.com/xjBFh4GoNP