وكالة الدواء الأوروبية: لقاح استرازينيكا "آمن"

المصدر: بروكسل – د.ب.أ

وصفت وكالة الدواء الأوروبية، اليوم، استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد بأنه آمن وفعال، على الرغم من تقارير حول تسببه في الإصابة بجلطات الدم.

وتم الإبلاغ عن حدوث تجلط دموي في العديد من الدول، ما دفع عددا من الحكومات في أنحاء العالم إلى تعليق حملات التطعيم باللقاح. وتسبب ذلك في إبطاء جهود التطعيم في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت متباطئة بالفعل.

وأطلقت وكالة الدواء الأوروبية، التي وافقت على اللقاح في يناير، مراجعة بشأن مخاطر أسترازينيكا.

وقالت رئيسة الوكالة، إيمير كوكي، لدى عرض نتائج المراجعة إن "اللجنة خلصت إلى نتيجة علمية واضحة".

وقالت كوكي إن "هذا اللقاح آمن وفعال. وفوائده في وقاية الناس من مرض كوفيد-19، وما يرتبط به من مخاطر الوفاة أو دخول المستشفى، تفوق مخاطره المحتملة".

غير أن الوكالة لم تستبعد بشكل حاسم وجود صلة بين حدوث جلطات دموية وتعاطي اللقاح، وتقول إنها فتحت تحقيقات إضافية سعيا لفهم الأمر.

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