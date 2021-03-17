المجلس الرئاسي الليبي يسلّم مهامه للسلطة التنفيذية الجديدة

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

جرت بمقر المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس، أمس، مراسم تسليم واستلام السلطة بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والمجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.

حضر المراسم كل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ونائبيه أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، بالإضافة إلى عضوَي المجلس محمد العماري وأحمد حمزة.

وألقى الحضور كلمات أثنوا فيها على الجهود التي أثمرت عن توحيد السلطات الليبية في سلطة تنفيذية واحدة بشكل ديمقراطي سلمي.

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