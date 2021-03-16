الفصائل الفلسطينية تعقد جولة ثانية من المباحثات في القاهرة اليوم

المصدر: رام الله - د.ب.أ

بدأت وفود الفصائل الفلسطينية، أمس، بالتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء جولة ثانية من المباحثات، بشأن إجراء الانتخابات العامة. ومن المقرر بدء مباحثات الفصائل، اليوم، على أن تستمر لمدة يومين، وذلك بعد الجولة الأولى التي انعقدت في القاهرة منتصف الشهر الماضي، وتضمنت التوافق على آليات إجراء الانتخابات.

وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، بأن مباحثات الفصائل في القاهرة تركز على إنجاح الخطوة الأولى، المتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.

وأكد أبوردينة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، مواصلة الجهود من أجل إجراء الانتخابات وفق المراسيم الرئاسية الصادرة منتصف يناير الماضي، باعتبارها «استحقاقاً ديمقراطياً وشعبياً».

وقال إن موقف الرئيس محمود عباس وحركة فتح متمسك بالذهاب لانتخابات تشريعية، ولن يكون هناك تراجع في ذلك من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي.

وأضاف أن «حوارات ثنائية وجماعية تجري للمضي قدماً في إجراء الانتخابات العامة، وفق المراسيم الصادرة».

ومن المقرر أن تبحث الفصائل إمكانية تشكيل قوائم انتخابية مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية، علماً بأن فتح باب الترشح للانتخابات سيتم في 20 من الشهر الجاري.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم حركة «حماس»، عبداللطيف القانوع، إن «الخيار الأمثل لحماس هو المشاركة في قائمة وطنية موحدة، تشمل كل أطياف اللون السياسي لمواجهة التحديات الراهنة، ولتعزيز حالة الشراكة».

وذكر القانوع، في تصريح صحافي، أن حماس لم تحسم حتى الآن كيفية آلية المشاركة في الانتخابات التشريعية «لكن إن تعذر تشكيل قائمة وطنية موحدة، هناك خيارات أخرى ستمضي عليها».

وإلى جانب الانتخابات، تبحث اجتماعات الفصائل في القاهرة التوافق على آليات إجراء انتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس أبوليلى، إن الفصائل تسعى إلى «التوصل إلى توافق شامل على استكمال بحث ترتيبات إجراء الانتخابات بكل مراحلها، وإنهاء الانقسام الداخلي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news