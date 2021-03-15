العراق يجيز 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

قال عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، حسن خلاطي، إن اللجنة العلمية في وزارة الصحة والبيئة لانتقاء الأدوية والأمصال أجازت ثلاثة أنواع من اللقاحات العالمية المضادة لفيروس كورونا المستجد، وإن هناك نوعاً رابعاً تُجرى دراسته.

وأضاف النائب في تصريحات صحافية أن النوع الأول المجاز في العراق هو لقاح سينوفارم الصيني، الذي بدأ استخدامه بـ50 ألف جرعة، وصلت إلى العراق هدية من الصين، وستتبعها شحنة أخرى بمليون جرعة بشكل تعاقد.

وأوضح أن اللقاح الثاني هو أسترازينيكا البريطاني، الذي تم التعاقد عليه من خلال مرفق كوفاكس، بمعدل 16 مليون جرعة سيصل إلى العراق خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن اللقاح الثالث هو لقاح شركتي «فايزر» الأميركية، و«بيونتك» الألمانية.

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