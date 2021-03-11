وفاة 20 عاملاً مصرياً في حريق بمصنع شرقي القاهرة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، وفاة 20 عاملا وإصابة 24 آخرين جراء حريق بمصنع ملابس في مدينة العبور شرقي القاهرة.

وقالت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه تم نقل 16 حالة وفاة إلى مستشفى السلام بالقاهرة وأربع وفيات لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

وأشارت المحافظة إلى أن إدارة الحماية المدنية تمكنت من احتواء الحريق وجاري أعمال التبريد، لافتة إلى أن المحافظ عبد الحميد الهجان يتابع الحادث على مدار الساعة منذ تلقيه بلاغا بنشوب الحريق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة اسكان الشباب بمدينة العبور.

ولفتت إلى أن الحريق نشب حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بالمصنع المكون من أربعة طوابق، مضيفة أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها من عدمه.

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