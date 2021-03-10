ألمانيا تشيد باللقاح الروسي "سبوتنيك-في"

المصدر: برلين - د ب أ

أشاد رئيس لجنة اللقاحات العليا في ألمانيا باللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، الذي لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية.

وقال توماس ميرتنز، رئيس اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا (ستيكو)، لصحيفة راينيشه بوست في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء: "إنه لقاح جيد وربما يُصرح به في الاتحاد الأوروبي في وقت ما. الباحثون الروس لديهم خبرة كبيرة في التطعيمات".

ولا تزال وكالة الأدوية الأوروبية تراجع لقاح "سبوتنيك في". ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على لقاحات من ثلاثة منتجين هم "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".

ومن المتوقع أن توصي الوكالة بالموافقة على لقاح من شركة "جونسون آند جونسون" الأميركية غدا الخميس.

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