مصر تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح «كورونا»

المصدر: القاهرة - رويترز

بدأت السلطات الصحية، أمس، تطعيم كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، بلقاح فيروس «كورونا»، وذلك بعد أسابيع عدة من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن نحو 153 ألف شخص تقدموا بطلبات للتطعيم منذ يوم الأحد الماضي، عندما أتاحت الحكومة إمكانية تسجيل الطلبات عبر الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، أعدت 40 مركزاً للتطعيم، وإنها تعتزم زيادة العدد بعد وصول دفعات إضافية من اللقاحات.

وتلقت مصر 350 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة «سينوفارم» الصينية، على دفعتين، منذ ديسمبر، إضافة إلى 50 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» في فبراير الماضي.

وتأمل مصر الحصول على كمية من اللقاحات من مبادرة كوفاكس العالمية، التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاح، خلال الأسابيع المقبلة.

وفي 24 فبراير، قالت هيئة الدواء المصرية إنها اعتمدت لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للاستخدام الطارئ. وقالت شركة «برايم سبيد ميديكال» المصرية إنها حصلت على حق توفير اللقاح الروسي في مصر، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكانت مصر بدأت تطعيم العاملين على الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في 24 يناير الماضي باللقاح الصيني.

وقالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إن من حصلوا على اللقاح الصيني سيحصلون على جرعة ثانية بعد 21 يوماً، وإن من حصلوا على لقاح «أسترازينيكا» سينتظرون 12 أسبوعاً للحصول على الجرعة الثانية.

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