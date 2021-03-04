الإمارات تشيّد مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في السودان

المصدر: دارفور - وام

افتتح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، الذي تم تشييده بالقرب من دارفور في السودان، لتعزيز جهودها في مكافحة جائحة «كوفيد-19».

حضر مراسم الافتتاح.. سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان حمد محمد الجنيبي، وعضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، ووزراء الحكومة وقطاع الرعاية الاجتماعية ووكيل وزارة الصحة بالإضافة إلى وفد من إيطاليا.

وتبلغ مساحة مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني 3800 متر مربع، وقد تم بناؤه للمساعدة في التخفيف من آثار جائحة (كوفيد-19) والحد من انتشارها، في أكثر الدول الإفريقية تضرراً منها، ويضم المستشفى 48 سريراً لوحدة العناية المركزة و160 سريراً للعزل، فضلاً عن مجموعة من المرافق مثل عيادة خارجية وصيدلية ومختبر وسكن يتسع لـ 70 موظفا.

ويبلغ العمر الافتراضي للمستشفى الميداني أكثر من 25 عاماً ويمكن تحويله إلى مستشفى دائم بعد انتهاء انتشار الجائحة، لتقديم الخدمات الطبية إلى حوالي مليوني شخص يمكن أن يحتاجوا إلى العناية الطبية في دارفور.

وبهذه المناسبة، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو: «لقد عملنا منذ اليوم الأول لانتشار الجائحة، على ضمان وجود ما يكفي من الطواقم الطبية في المستشفيات لرعاية المرضى، وتوفير الموارد لتلبية احتياجاتها، ولكن ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس أدى إلى ضرورة بناء مستشفى إضافي يمكن أن يستوعب أعداد المصابين كافة، وهذا ما حصل بدعم من دولة الإمارات وفريق من الخبراء المحليين والدوليين، حيث تمكنا من بناء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في وقت قياسي، وسيوفر هذا المستشفى الموارد المناسبة لأطقمنا الطبية، وسيضعنا على أهبة الاستعداد للاستجابة لأي زيادة أخرى في أعداد المصابين».

إلى ذلك قال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان حمد محمد الجنيبي،: «تفخر دولة الإمارات بتقديم الدعم للدول المتضررة من جائحة كوفيد-19، وقد قمنا بإرسال فريق من المهنيين لبناء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، الذي تم الانتهاء منه في وقت قياسي، وسوف يحدث هذا المستشفى فرقا كبيرا للمجتمع السوداني، ونحن ممتنون لدعم شركة»طموح«للرعاية الصحية، ومجموعة دال السودانية».

من جهته، علق الرئيس التنفيذي لشركة «طموح» للرعاية الصحية عبدالله الراشدي، قائلا: «تفخر شركة»طموح«للرعاية الصحية بأن تتصدر المعركة ضد كوفيد-19، حيث تدعم الاختبارات والرعاية الصحية وتطوير اللقاحات في دولة الإمارات وكذلك على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن هذا المستشفى الميداني سوف يحدث فرقا كبيرا لدى المجتمع السوداني الذي تأثر بشدة من الجائحة، وسوف يؤكد على مدى فعالية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ استجابة إنسانية لـفيروس كوفيد-19 وما بعدها».

ويأتي هذا المستشفى استكمالا للمساعدات التي تقدمها دولة الإمارات في إطار عملها الدؤوب لتعزيز جهود الدول في مكافحة جائحة كوفيد-19، وشملت افتتاح عدد من المستشفيات الميدانية في العاصمة الغينية كوناكري أواخر عام 2020، وفي الأردن خلال يناير 2021، إلى جانب مستشفيين ميدانيين جديدين يجري بناؤهما في كل من موريتانيا وسيراليون.

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