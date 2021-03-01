ترامب يكرر مزاعم فوزه بالرئاسة الأميركية

المصدر: واشنطن - رويترز

ألمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى احتمال خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2024، كما هاجم الرئيس جو بايدن، وذلك في أول ظهور كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو ستة أسابيع.

وكرر الرئيس السابق مزاعمه بأنه فاز انتخابات الثالث من نوفمبر أمام بايدن، ووجه انتقادات لاذعة للرئيس الديمقراطي، وقال: "لقد خسروا البيت الأبيض.. لكن من يعرف؟ ربما أقرر أن أهزمهم مرة ثالثة".

وتعهد ترامب، في كلمة أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أورلاندو بولاية فلوريدا، مساء أمس، بمساعدة الجمهوريين في السعي لاستعادة الأغلبية، التي خسروها خلال رئاسته، في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات الكونغرس العام المقبل كما قدم نفسه مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب: "بمساعدتكم، سنسترد مجلس النواب، وسنفوز بمجلس الشيوخ ثم سينجح رئيس جمهوري في تحقيق عودة مظفرة إلى البيت الأبيض".

وأضاف مبتسما: "أتساءل من سيكون (هذا الرئيس)؟ من سيكون؟".

ولا يبدو أن ابتعاد ترامب عن واشنطن قد بدد غضبه من بعض الجمهوريين الذين صوتوا لمساءلته في محاولة باءت بالفشل في الكونغرس لتحميله مسؤولية التحريض على هجوم مميت على مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي. وذكر ترامب بعضهم بالاسم ومنهم عضوا مجلس الشيوخ ميت رومني وبات تومي وعضوا مجلس النواب آدم كينزنجر وليز تشيني، وأشار إلى أنه سيدعم المرشحين الذين سينافسونهم في انتخابات الحزب.

وقال ترامب: "تخلصوا منهم جميعا".

وقضى ترامب وحلفاؤه شهرين ينكرون الهزيمة في الانتخابات ويزعمون، دون أدلة، أنها شهدت تزويرا واسع النطاق إلى أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس في السادس من يناير لعرقلة التصديق على فوز بايدن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news