فاوتشي يحث الأميركيين على تلقي أي لقاح ضد كورونا

المصدر: واشنطن - رويترز

قال كبير المسؤولين المعنيين بالأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، إنه لا يمانع تلقي تطعيم جونسون آند جونسون للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي نال الموافقة الأميركية في الآونة الأخيرة، مشجعاً الأميركيين على قبول أي من اللقاحات الثلاثة التي نالت موافقة السلطات.

وأضاف في حديث لبرنامج (ميت ذا بريس) الذي تعرضه شبكة (إن.بي.سي): "ثلاثتهم جيدون جدا حقا، وينبغي على الناس تلقي الأكثر توفرا منها أمامهم. إذا ذهبت إلى مكان ووجدت لقاح جيه آند جيه (جونسون آند جونسون)، وكان هو المتاح وقتها، كنت لآخذه".

كانت الحكومة الأميركية قد وافقت أمس السبت على استخدام لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19 والذي يتطلب جرعة واحدة، ليصبح ثالث لقاح تتيحه البلاد بعد لقاحي فايزر-بيونتيك، وموديرنا، وكلاهما يتطلب تلقي جرعتين.

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