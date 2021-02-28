قبل أيام من وصول البابا.. إصابة سفير الفاتيكان في العراق بفيروس كورونا

المصدر: بغداد - رويترز

قال سفير الفاتيكان في العراق، والذي يعد الشخصية الرئيسة في التخطيط لزيارة البابا فرنسيس إلى العراق هذا الأسبوع، إن الاختبارات أثبتت إصابته ب«كوفيد-19» يوم السبت لكن زيارة البابا ستمضي قدما.

وقال رئيس الأساقفة ميتغا ليسكوفر، الذي كان الشخصية الرئيسة في التخطيط لزيارة البابا خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس، لرويترز إنه هو والعديد من الموظفين الآخرين في السفارة في عزل ذاتي.

وأضاف ليسكوفر «هذا لن يؤثر على برنامج البابا، الذي يجري كما هو مخطط له».

ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق أربعة أيام إلى العراق يوم الجمعة، للتعبير عن تضامنه مع الطائفة المسيحية.

وقال الفاتيكان منذ الإعلان عن زيارة البابا لأول مرة في ديسمبر، إن هذه الزيارة ستتم إذا سمح وضع فيروس كورونا في العراق بذلك.

وشهد العراق ارتفاعا في الآونة الأخيرة في إصابات «كوفيد-19» ومنعت السلطات السفر بين المحافظات.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب دعوة رسمية من رئاسة جمهورية العراق، والكنيسة الكاثوليكية في العراق.

وسيزور البابا بغداد وسهل الموصل ومناطق أخرى. وأشاد موقع الفاتيكان بتاريخ العراق وبمقوماته المتنوعة.

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