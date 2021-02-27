روسيا تسجل 11534 إصابة بـ "كورونا" و439 وفاة في يوم واحد

المصدر: موسكو-وام

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 11534 إصابة جديدة و439 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي.. أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و234 ألفا و720 إصابة، منها 85743 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو "1825 حالة" ، مع بقاء 349 ألفا و571 حالة نشطة، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 11.6% من المرضى الجدد وتماثل 16020 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين ثلاثة ملايين و799 ألفا و406 متعافين ، بالاضافة الى اجراء أكثر من 110.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا حتى اليوم 364 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 571 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وفي السياق ذاته، أعلنت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا، للصحفيين اليوم، عن بدء عمليات تطعيم أول المشاركين في الدراسات الخاصة باللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن روسيا سجلت 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، آخرها لقاح "كوفيفاك"، بالاضافة الى لقاح "سبوتنيك V" و لقاح "Epivakkorona" إيبيفاكورونا.

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