هيئة: البحرين أول دولة تقر الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون لكورونا

المصدر: دبي - رويترز

قالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين اليوم الخميس إن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح شركة جونسون آند جونسون لفيروس كورونا المستجد، والذي يمنح على جرعة واحدة، لتصبح أول دولة في العالم تقوم بذلك.

وتوفر البحرين للمواطنين والمقيمين، مجانا، أربعة أنواع من اللقاحات هي لقاح فايزر/بيونتيك ولقاح شركة سينوفارم الصينية ولقاح أكسفورد/أسترا زينيكا ولقاح سبوتنيك في الروسي.

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