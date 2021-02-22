آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

- الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة -تقترب الولايات المتحدة من تجاوز عتبة 500 ألف وفاة بفيروس كورونا في وقت يبعث فيه عدد من المؤشرات على الأمل وفي مقدمها وتيرة عمليات التلقيح.

بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز، فان حصيلة الوباء بلغت الأحد أكثر من 497 ألف وفاة.

- أستراليا تبدأ التطعيم -بعد نيوزيلندا السبت، بدأت حملة التطعيم في أستراليا الأحد وكان أعضاء في الحكومة الأستراليّة من أوائل الأشخاص الذين تلقّوا جرعة من اللقاح المضادّ لكوفيد-19، من أجل تعزيز ثقة الجمهور.

ويأتي ذلك غداة احتجاجات ضدّ التطعيم خرجت في مدن أستراليّة كبرى وضمّت آلاف الأشخاص. وقال نحو 22% من الأستراليّين إنّهم لا يُفكّرون في الحصول على اللّقاح، وفقًا لمسح أجرته الجامعة الوطنيّة الأستراليّة.

- آلاف الجرعات تصل الى غزة من الإمارات -وصلت الأحد نحو عشرين ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا.

- روسيا تلقح مشردين -تم تلقيح حوالى 40 مشردا الأحد ضد كوفيد-19 في سان بطرسبرغ، ثاني مدن روسيا، بحسب منظمة غير حكومية محلية كانت وراء المبادرة.

- لندن تعد بجرعة أولى للجميع -وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن يحصل جميع الراشدين على الجرعة الأولى من اللقاح بحلول نهاية يوليو، ومن تزيد أعمارهم عن الخمسين عاما بحلول منتصف أبريل.

وتلقى حتى الآن ربع سكان المملكة المتحدة الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصل أقل من 1% من السكان على الجرعة الثانية.

ومن المقرر أن يعلن جونسون أمام البرلمان الإثنين عن خطته المتعلقة برفع الإغلاق التي يرغب أن تكون "حذرة وتدريجية".

- أكثر من 205 ملايين جرعة -تم إعطاء أكثر من 205,31 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ما لا يقل عن 109 دولة ومنطقة في العالم، بحسب حصيلة أعّدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

إلا أن هذا العدد غير دقيق إذ أن الصين وروسيا لم تنشرا أي بيانات منذ التاسع من فبراير.

- كندا تفرض فحوص كورونا على الحدود - أعلنت كندا، التي تتزايد خشيتها من تفشي نسخ الفيروس المتحورة، أنها ستفرض اعتبارًا من الاثنين إجراء فحوص كورونا على الحدود البريّة مع الولايات المتحدة، المفتوحة فقط أمام التنقلات "الضرورية".

- ألمانيا تدعو الى "الحذر" - حض وزير الصحة الألماني ينس شبان الأحد على "الحذر" مع تزايد عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد فيما تستعد المدارس لإعادة فتح أبوابها. وقال شبان لشبكة "اي ار دي" الألمانية "الفيروس لا يسّهل الأمور علينا".

وأضاف "نرى أن الأرقام ترتفع مجددا. هذا أمر مزعج، ويثير مجددا بعض عدم اليقين. لذلك يجب أن يستمر الحذر واجراء الفحوصات والتلقيح في توجيه مسارنا".

- إيطاليا قلقة ازاء تزايد الإصابات -تصاعد القلق في نهاية الأسبوع في إيطاليا في مواجهة انتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا والتجمعات في المدن الكبرى التي كثرت بسبب الطقس الجيد.

وقال احد أبرز خبراء الفيروسات الايطاليين العامل في مستشفى ساكو دو ميلانو ماسيمو غالي في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة "ايل مساجيرو" "أنا قلق بالطبع، تجدد العدوى ناجم في قسم كبير منه عن النسخة المتحورة التي ظهرت في بريطانيا"، وأضاف "للصراحة، كل المعطيات تشير الى تزايد الحالات الجديدة".

- منظمة الصحة العالمية تحث تنزانيا على التحرك -طالب مدير منظمة الصحة العالمية الأحد تنزانيا باتخاذ إجراءات صارمة لحماية مواطنيها، وكذلك سكان البلدان التي يزورها التنزانيون، في حين يقلل الرئيس التنزاني جون ماغوفولي من أهمية فيروس كورونا.

لكن موجة وفيات أخيرة تم إرجاعها إلى الإصابة بالتهاب رئوي أصابت سكانا ومسؤولين حكوميين.

- أكثر من 2,46 مليون وفاة -تسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 2,46 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، من بين أكثر من 111 مليون إصابة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 497,648 وفاة متقدمة على البرازيل (245,977) والمكسيك (179,797).

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية.

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