بايدن يطمئن الأميركيين: لقاحات «كوفيد-19» آمنة

المصدر: ميشيغان - أ.ف.ب

استغل الرئيس الأميركي، جو بايدن، زيارته، أول من أمس، إلى مصنع لقاحات مضادة لـ«كوفيد-19»، تابع لشركة فايزر، من أجل تمرير رسالة يطمئن فيها الشعب الأميركي بأن اللقاحات آمنة، وهي مفتاح التغلب على الجائحة.

وبايدن، الذي تعهد خلال توليه منصبه قبل شهر، بجعل مكافحة «كوفيد-19» مهمته الأساسية، توجه في خطابه بشكل خاص إلى الأميركيين المشككين باللقاح الذي تم تطويره بسرعة قياسية.

وقال الرئيس الأميركي، وهو يقف أمام معدات التصنيع بمركز إنتاح في ميشيغان، إن «اللقاحات آمنة.. أرجوكم، من أجل أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم وهذا البلد، خذوا اللقاح عندما يحين دوركم ويكون متاحاً، بهذه الطريقة نتغلب على الجائحة».

وأضاف أن الشركات التي تصنع اللقاحات «كثيرة التدقيق»، وأنها «تستغرق وقتاً للقيام بإجراءات السلامة، أكثر مما تفعل لصنع اللقاح». وقال: «إذا كانت هناك رسالة يجب إيصالها إلى الجميع، فهي التالية: اللقاحات آمنة».

ولفت بايدن إلى أن برنامج إيصال اللقاحات إلى جميع الناس معقد، مثل التحدي المتمثل في تصنيعها، مؤكداً أنه «لم يكن هناك أبداً على الإطلاق تحدٍّ لوجيستي هائل مثل هذا الذي نحاول القيام به».

واعتبر بايدن أنه بات من السهل تجاوز هدفه بتلقيح 100 مليون شخص في أول 100 يوم من رئاسته، وذلك مع وصول متوسط الأشخاص الذين يتم تلقيحهم، يومياً، في الولايات المتحدة إلى 1.7 مليون.

وقال إن 600 مليون جرعة لقاح تكفي للجميع، يُتوقع أن تكون جاهزة نهاية يوليو.

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