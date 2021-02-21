فضيحة لقاحات تُطيح بوزير الصحة في الأرجنتين

المصدر: بوينس آيرس - وكالات

قدّم وزير الصحة الأرجنتيني غينيس غونزاليس غارسيا استقالته في وقت متأخر، أول من أمس، نزولاً عند طلب رئيس الأرجنتين ألبرتو فرناندي، بعد الكشف عن تلقي أصدقاء للوزير اللقاح قبل بدء الحملة الرسمية للتحصين ضد «كوفيد-19».

ووجّه الوزير والطبيب غينيس غونزاليس البالغ 75 عاماً، رسالة إلى الرئيس فرنانديز قال فيها: «في ردّ على طلبك العاجل، أتقدّم باستقالتي من منصب وزير الصحة». وأشار غونزاليس غارسيا في رسالة استقالته إلى أن «الأشخاص الذين تلقوا اللقاح (في الوزارة) ينتمون إلى الفئات المستهدفة في الحملة الحالية»، أي الأشخاص ما فوق 70 عاماً.

وعُيّنت مكان الوزير المستقيل نائبته كارلا فيتزوتي وهي طبيبة متخصصة في الأمراض الداخلية، وتبلغ 48 عاماً، وكانت مسؤولة عن تأمين لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للأرجنتين، أول دولة تصادق عليه في أميركا الجنوبية وتستخدمه.

وخرجت فضيحة تلقي أصدقاء الوزير اللقاح بشكل مسبق إلى العلن بعد إعلان الصحافي الموالي للحكومة هوراسيو فيربتسكي البالغ 71 عاماً في لقاء إذاعي، أنه يدين لصديقه الوزير بتمكّنه من أخذ اللقاح في مكتبه قبل السكان.

ونظراً لسنه ووظيفته والمخاطر الشخصية، لم يكن دوره قد حان بعد لتلقي اللقاح، وعادة ما يكون كبار السن وأولئك الأكثر عرضة للخطر هم أول من يتلقون اللقاح.

وبشكل إجمالي، تردد أن الوزير السابق قد حجز 3000 جرعة لقاح للاستخدام الشخصي.

وكان الزعيم النقابي هوغو مويانو من بين أولئك الذين تلقوا اللقاح في وقت أبكر مما كان مقرراً، وتردد أن مويانو قد تم تطعيمه مع زوجته وابنه البالغ من العمر 20 عاماً.

وسجلت الأرجنتين، البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، نحو مليوني إصابة بـ«كوفيد-19»، وأكثر من 50 ألف وفاة.

• الأرجنتين سجلت نحو مليوني إصابة بـ«كوفيد-19».

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