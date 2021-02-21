تطعيم سكان 107 دول بـ 200 مليون جرعة من لقاحات «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

تلقى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب حصيلة استناداً إلى مصادر رسمية، في وقت أعلنت روسيا، أمس، تسجيل ثالث لقاح روسي مضاد للفيروس باسم «كوفيفاك».

وحسب تعداد أجرته أمس وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية، كان قد تم إعطاء 201 مليون و42 ألفاً و149 جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، لكن هذا العدد أقل من الواقع، لأن دولتين كبيرتين هما الصين وروسيا لم ترسلا بيانات جديدة منذ نحو عشرة أيام.

وأعطيت 45% من هذه اللقاحات في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مع أنها لا تضم أكثر من 10% من سكان العالم.

وتعهدت الدول السبع (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان)، أول من أمس، بتوزيع أفضل للجرعات مع الدول الفقيرة.

وأعلنت مضاعفة دعمها الجماعي للتطعيم ضد «كوفيد-19» ليبلغ 7.5 مليارات دولار، لاسيما عبر آلية الأمم المتحدة «كوفاكس» بإدارة منظمة الصحة العالمية.

وحتى الآن تم إعطاء أكثر من تسع جرعات من أصل 10 (92%) في البلدان ذات الدخل «المرتفع» أو «المتوسط الأعلى» (كما حددها البنك الدولي، وتضم أكثر من نصف سكان العالم «53%»).

وبين الدول الـ29 ذات الدخل «المنخفض» بدأت غينيا ورواندا فقط التطعيم.

وفي موسكو أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أمس، تسجيل ثالث لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا باسم «كوفيفاك».

وأكد موراشكو في تصريح أن التجارب السريرية على لقاح «كوفيفاك» أثبتت فاعليته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا، بحسب ما أوردته قناة «آر تي العربية» الإخبارية الروسية.

وقال مركز «تشوماكوف» العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب «كوفيفاك» على الأطفال وكبار السن في أبريل المقبل.

ولقاح «كوفيفاك» الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم 11 أغسطس العام الماضي، تحت اسم «سبوتنيك في».

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل اللقاح الثاني تحت اسم «إيبفاكورونا».

على صلة قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا عبر التلفزيون الرسمي، أمس، إن روسيا ستنتج 88 مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» في النصف الأول من هذا العام، منها 83 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك في).

وأضافت أنه سيتم تخصيص 59 مليوناً من هذه الجرعات لبرنامج التطعيم الوطني.

من جهة أخرى قالت سلطات إقليمية في السويد إنه جرى اكتشاف أول إصابات بـ«السلالة البرازيلية» المتحورة من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، قال مجلس مقاطعة ريغن يافلبورج، شمال العاصمة استوكهولم، في بيان أمس، إنه جرى اكتشاف سلالة «بي 1». وأوضح أنه لم يذهب أيٌّ من المصابين الأربعة إلى البرازيل، وأنه جارٍ تتبع المخالطين لهم.

وفي البرازيل وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 10 ملايين و100 ألف إصابة أمس.

وفي المملكة المتحدة وصل إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 4.11 ملايين حالة أمس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

• اكتشاف أول إصابات بـ«السلالة البرازيلية» من فيروس كورونا في السويد.

• روسيا تنتج 88 مليون جرعة من لقاح «كورونا» في النصف الأول من العام.

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