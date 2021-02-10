"الصحة العالمية" توصي بلقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 65 عاماً

المصدر: جنيف - أ ف ب

أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه لدى من تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

وفي توصياتها المرتقبة حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح حتى مع انتشار نسخ متحوّرة في بلد ما.

وقال رئيس مجموعة الخبراء أليخاندرو كرافيوتو في مؤتمر صحافي إن "الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا يجب أن يحصلوا على اللقاح".

ورخّصت دول عدة والاتحاد الأوروبي استخدام لقاح أسترازينيكا الذي كانت بريطانيا أول من استخدمه على نطاق واسع بدءاً من ديسمبر الماضي، إلا أن بعض الحكومات فضّلت استخدامه فقط لمن هم دون 65 عاماً وحتى 55 عاماً، بسبب نقص البيانات الكافية حول فعاليته لدى الفئة العمرية الأكبر.

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