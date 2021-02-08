773 ألف طالب يعودون إلى مدارسهم في الأردن

المصدر: عمان - أ.ف.ب

توجه 773 ألف طالب وطالبة من الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى ورياض الأطفال، إلى مدارسهم في الأردن، أمس، بعد عام تقريباً على إغلاقها، في إطار خطة لإعادة أكثر من مليوني طالب تدريجياً، كانت وزارة التربية الأردنية وضعتها بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتوقف التدريس في المدارس والجامعات في الأردن منذ منتصف مارس الماضي، مع بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، كإجراء احترازي.

وتراجع عدد الإصابات بـ«كورونا» خلال الأسابيع الأربعة الماضية في الأردن، حيث يسجل البلد حالياً نحو 1000 إصابة يومية، بعدما كان عددها يبلغ نحو 8000 في منتصف نوفمبر. وقد سجلت في المجموع 333 ألفاً و855 إصابة و4369 وفاة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، عبدالغفور القرعان، إن نحو 288 ألفاً آخرين من الصفين الـ10 والأول الثانوي، سيلتحقون بمدارسهم في 21 فبراير الحالي، موضحاً أن بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، البالغ أكثر من مليون و100، من الصف الرابع إلى الصف التاسع، سيعودون اعتباراً من السابع من مارس المقبل.

وبدأت في منتصف يناير الماضي حملة تلقيح ضد «كورونا» في الأردن، بعد وصول الكميات الأولى من لقاحي «سينوفارم» و«فايزر/‏‏‏‏بيونتك»، في حملة تستهدف أولاً 20 إلى 25% من سكان المملكة، البالغ عددهم نحو 10.5 ملايين نسمة.

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