أبوالغيط: مجلس التعاون الخليجي لبنة أساسية في الصرح العربي

المصدر: القاهرة - وام

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد لبنة أساسية في الصرح العربي و ركيزة مهمة للعمل المشترك مشددا على أن نجاح مجلس التعاون إضافة للجامعة العربية دون شك.

جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة اليوم عقب لقاء أمينها العام أحمد أبوالغيط اليوم بمقر الأمانة العامة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف مبارك الحجرف، وذلك في إطار زيارته للقاهرة.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول مجمل التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على الأصعدة كافة خاصة في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفا للتعاون والتنسيق على المستوى العربي.. منوها إلى أن الطرفين تباحثا حول كيفية التحرك عمليا من أجل تعزيز التنسيق بين الجامعة العربية ومجلس التعاون من خلال تبادل الخبرات وتكثيف المباحثات المشتركة حول مختلف القضايا والملفات.

من ناجية أخرى أشار البيان إلى أن أبو الغيط التقى صباح اليوم فؤاد حسين وزير خارجية العراق و تباحثا بشأن مختلف القضايا العربية و تبادلا وجهات النظر بشأن مواقف الإدارة الأميركية الجديدة حيال المنطقة.

كما التقى الأمين العام للجامعة شربل وهبة وزير الخارجية والمغتربين للبنان وتبادلا وجهات النظر في شأن آخر تطورات الأزمة اللبنانية.

تأتي زيارة الوزيرين للقاهرة في ضوء انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية غدا الاثنين من أجل دعم القضية الفلسطينية.

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