آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الأحد:

- إنتاج اللقاح الروسي في النمسا.. أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز اليوم، أنه منفتح على تصنيع اللقاحين الروسي أو الصيني المضادين لفيروس كورونا في النمسا، في حال حصلا على ترخيص لطرحهما في السوق في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الزعيم المحافظ أنه قد يتلقى اللقاح الروسي في حال تم الترخيص له في أوروبا.، معتبراً أن الفكرة هي "الحصول على لقاح آمن في أسرع وقت ممكن، بغض النظر عمن صنعه".

- إلغاء براءات الاختراع "فكرة مضللة" -رأت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الصناعة أنييس بانييه-روناشيه أن إلغاء براءات الاختراع للقاحات "فكرة مضللة"، معتبرةً أن ما يشكّل "مأزقاً" حقيقياً هو "إيجاد مواقع إنتاج قادرة على تصنيع" اللقاحات.

- إلغاء ديون كوفيد "غير مطروح للنقاش" -أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مجلة "جورنال دو ديمانش" أن إلغاء الديون المترتبة عن وباء كوفيد-19 أمر "غير مطروح للنقاش"، وسيشكل "خرقاً للاتفاقية الأوروبية التي تمنع بشكل صارم تمويلاً نقدياً للدول".

- نحو 2,3 مليون وفاة -أودى فيروس كورونا بمليونين و310 آلاف و234 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس الأحد 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 105 ملايين و750 ألفا و940 إصابة بالفيروس.

تسجل الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات (462,181 وفاة) تليها البرازيل (231,012)، والمكسيك (165,786)، والهند (154,996) والمملكة المتحدة (112,092).

مع ذلك، لا يعد عدد الحالات التي تم تشخيصها إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات مع وجود عدد كبير من الإصابات التي لا يتم الكشف عنها نظرا لكونها أقل خطورة أو لعدم ظهور أعراض على المصابين.

وتستند هذه الأرقام إلى الأعداد اليومية التي توفرها السلطات الصحية لكل بلد وتستثني عمليات إعادة التقييم التي تجريها لاحقا هيئات إحصاء، كما حصل في روسيا إسبانيا وبريطانيا.

- تكريم لأول مبلغ عن كورونا في ووهان -أحيا آلاف الصينيين السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذكرى الأولى لوفاة لي وينغلاينغ الطبيب الذي كان أول من حذر من خطورة فيروس كورونا المستجد مع ظهوره في مدينة ووهان في وسط الصين.

- تظاهرات في الدنمارك -تظاهر نحو 600 شخص مساء السبت في شوارع كوبنهاغن احتجاجا على تدابير التصدي لفيروس كورونا التي اتّخذتها الحكومة الدنماركية، خصوصا الجواز اللقاحي المستقبلي، وهو وثيقة إلكترونية تثبت تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 مخصصة للسفر، إنما يمكن أن تستخدم جوازا يسمح لحامليها بحضور الأحداث الرياضية والأنشطة الثقافية، وحتى دخول المطاعم.

ويُنصح في الدنمارك بتلقي اللقاح لكنه ليس إلزاميا.

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