بريطانيا: تطعيم ما فوق الـ50 عاما سيتم بحلول مايو

المصدر: لندن - د ب أ

قال وزير شؤون التطعيم البريطاني ناظم زهاوي اليوم الأحد إن المملكة المتحدة في طريقها لتطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ضد فيروس كورونا بحلول شهر مايو، حيث تلقى التطعيم ما يقرب من ألف شخص في الدقيقة عند وصول سرعة العملية إلى الذروة أمس السبت.

وقال زهاوي، الوزير المسؤول عن استراتيجية اللقاح، إنه تم الوصول إلى معدل 979 جرعة في الدقيقة بين الساعة 11 صباحا و12 ظهرا أمس السبت، وفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وفي حديثه في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز، قال إنه «واثق» من أن الحكومة سوف تحقق هدفها المتمثل في تقديم اللقاحات إلى 15 مليون شخص من الفئات الأكثر عرضة للخطر بحلول 15 فبراير المقبل، وأن يتم تطعيم جميع الأشخاص فوق سن الخمسين بحلول مايو.

وقال زهاوي في المقابلة اليوم الأحد إن الحكومة بدأت الآن في تخزين الجرعات اللازمة لتوفير الجرعة الثانية التي يتعين طرحها اعتبارا من مارس.

وتمر المملكة المتحدة بشهر من الإغلاق الوطني الثالث، حيث تم إغلاق الشركات والمدارس. ويعاني الاقتصاد من أكبر ضربة للنمو في مجموعة السبع بعد أن تعرض لأعمق ركود له منذ 300 عام، ويرى الوزراء أن برنامج التطعيم هو المفتاح لرفع القيود وإنعاش الأعمال.

وحتى الآن، تمكنت المملكة المتحدة من إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح لإجمالي 11.5 مليون شخص، ما جعلها تتقدم على كل دول العالم تقريبا فيما يتعلق بالتطعيم، وهي تعاني أيضا من أحد أسوأ سجلات الوفاة المرتبطة بالوباء، حيث سجلت أكثر من 112 ألف حالة وفاة.

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