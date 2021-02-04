وزير بريطاني: هناك نحو 4000 سلالة متحورة من «كورونا» حول العالم

المصدر: لندن - وكالات

ذكر وزير بريطاني أن هناك حاليا نحو 4000 سلالة متحورة من الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19» في أنحاء العالم، لذا يحاول جميع منتجي اللقاحات بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا تحسين لقاحاتهم.

وقال ناظم الزهاوي، وهو الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، لمحطة سكاي الإخبارية «من غير المرجح بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعالا مع السلالات المتحورة سواء في مقاطعة كنت أو مع سلالات أخرى لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات».

وأضاف «تبحث جميع الشركات المصنعة، فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترا زينيكا وغيرها كيفية تحسين لقاحاتها للتأكد من أننا جاهزون لأي سلالة.. هناك حوالي 4000 نوع مختلف من كوفيد حول العالم حاليا».

وقال الوزير ناظم الزهاوي، أن أكثر من عشرة ملايين شخص حصلوا على جرعتهم الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا في بريطانيا.

وأكد الوزير أن الحكومة تعتزم بدء إعادة فتح المدارس في إنجلترا في الثامن من مارس.

وأضاف أنه يمكن بعد ذلك رفع المزيد من القيود.

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