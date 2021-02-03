تزايد الطلب على اللقاح الروسي.. وموسكو تزيد الإنتاج

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلنت روسيا أنها ستزيد إنتاج لقاحها "سبوتنيك-في" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد يوم من نشر النتائج المشجعة لهذا اللقاح في مجلة "ذي لانسيت" العلمية، وزيادة الطلب العالمي على اللقاح الذي أقرته 17 دولة بخلاف روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "في المستقبل القريب، نعتزم بدء الإنتاج في دول أجنبية لتلبية الطلب المتزايد على اللقاح في مزيد من البلدان".

وأظهرت نتائج نشرتها، أمس، مجلة "ذي لانسيت" الطبية وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح "سبوتنيك-في" الروسي فعال بنسبة 91,6% ضد كوفيد-19 المصحوب بعوارض.

وهذه النتائج الأولى التي جرت المصادقة على فعاليتها تتوافق مع تأكيدات روسيا التي تلقاها المجتمع العلمي الدولي في الخريف الماضي.

وبدلا من إنتاج كل كميات اللقاح داخل روسيا وتصدير بعضها لاحقاً، تريد موسكو تطوير شراكات إنتاج بالخارج. وفي الوقت الراهن، تنتج كازاخستان والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل "سبوتنيك-في"، وباشرت روسيا أيضا إجراءات للحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية.

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