تسجيل 11 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في الضفة الغربية

المصدر: رام الله - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت تسجيل أول إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية.

وصرح مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامة النجار للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأوضح النجار أن خمس إصابات لعائلة واحدة تم تسجيلها في بلدة دير جرير وإصابتين في بلدة الطيبة شرق رام الله، وأخريين في الرام شمالي القدس، ومثلهما في بيت لحم.

ولفت إلى أن هناك 17 عينة أخرى مشكوك فيها ما زالت قيد الفحص في مختبرات الجامعة العربية الأميركية بضاحية الريحان شمالي رام الله، والتي تضم فريقا بحثيا من الجامعة ومن وزارة الصحة.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أعلنت قبل عشرة أيام اكتشاف 17 حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لأول مرة في الأراضي الفلسطينية وذلك في بلدات شرق القدس.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية قبل يومين إغلاق "معبر الكرامة" بين الضفة الغربية والأردن ومنع التنقل من خلاله لمدة أسبوع ضمن إجراءات لمكافحة السلالة الجديدة من مرض كورونا.

وصرحت مصادر حكومية فلسطينية بأنه من المتوقع وصول أول شحنة لقاحات ضد فيروس كورونا تتضمن خمسة آلاف جرعة من اللقاح الروسي عبر إسرائيل، لتطعيم الأطقم الطبية خلال اليومين القادمين.

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