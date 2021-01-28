الرئاسة التونسية: مديرة ديوان الرئيس فقدت البصر لوقت قصير بعد تلقي رسالة مشبوهة

المصدر: متابعات ووكالات

قال بيان للرئاسة في تونس اليوم الخميس إن مديرة ديوان الرئيس أصيبت بالصداع وفقدت البصر لوقت قصير عندما فتحت ظرفا مشبوها يوم الاثنين.

وهذا أول تعليق رسمي للرئاسة على ما تردد حول إرسال طرد مشبوه.

وأضاف البيان أن مديرة الديوان نادية عكاشة نُقلت إلى المستشفى العسكري وإن الرئيس التونسي قيس سعيّد بخير.

وأشار البيان إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.

وقال بيان الرئاسة إنه لم يتسن بعد تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.

وأفاد مصدر برئاسة الجمهورية التونسية وكالة فرانس برس أنّ الرئيس لم يلمس الطرد البريدي المشبوه.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن المادة التي يحتويها الظرف الموجه للرئيس سعيد كانت مادة السارين السامة.

من جهتها قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان مساء الأربعاء إن الرئيس عبدالمجيد تبّون، الموجود في ألمانيا للتداوي، اتصل بنظيره التونسي «للاطمئنان عليه ».

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