إدارة بايدن تصف "المتحرشين" في الجيش بـ "الأعداء بين صفوفنا"

أعلن وزير الدفاع في إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، أوستن لويد، أمس الأحد، إصدار أمر تنفيذي لمراجعة الجهود الرامية نحو مكافحة الاعتداءات الجنسية في الخدمة العسكرية.

وفي بيان نشره لويد عبر حسابه في تويتر، أكد الوزير على أهمية الجهود السابقة في محاربة الظاهرة، وشدد على أنه "يجب فعل المزيد".

وقال في بيانه: "كما قلت سابقا للجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ، لا يمكننا أن نحقق مهمتنا في الدفاع عن الولايات المتحدة، إن لم نواجه الأعداء بين صفوفنا، وهنا أتحدث عن بلاء الاعتداء الجنسي".

وأضاف أوستن "على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن طالب بتكليف لجنة للتحقيق في هذه الاعتداءات خلال 90 يوما.. إلا أنني لا أود الانتظار حتى تمضي هذه الفترة".

وخاطب القادة العسكريين في بيانه قائلا: "بحلول الخامس من فبراير، أود من كل واحد منكم أن يزودني بملخص مبني على حقائق وخطط فعلية للخطوات التي قمتم باتخاذها العام الماضي لتجنب وقوع الاعتداءات الجنسية وآلية المحاسبة".

Yesterday, I ordered a comprehensive review of the sexual harassment prevention efforts within the U.S. military. As I said in my order, we all must do more, and we cannot be afraid to get creative. pic.twitter.com/rOm7rU21BQ