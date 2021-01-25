زلزالان متعاقبان يضربان تشيلي.. والسلطات تعتذر عن «رسالة خاطئة» تسببت بالذعر

المصدر: سانتياغو - وام

أعربت السلطات في تشيلي عن أسفها لنشر الذعر بين الناس بعد إرسالها بطريق الخطأ تحذيراً من حدوث تسونامي، حثت فيه الناس على الابتعاد عن المناطق الساحلية في أعقاب الزلزال الذي هز القارة القطبية الجنوبية.

وكان زلزالان قد هزا أراضي تشيلي بفاصل دقائق عن بعضهما، مساء أول من أمس، حيث وقع الزلزال الأول في القارة القطبية الجنوبية، في حين وقع الثاني قرب العاصمة التشيلية سانتياغو.

وذكرت وزارة الداخلية في تشيلي أن قوة الزلزال الأول بلغت 7.1 درجات ووقع في الساعة 8.36 مساء السبت على بعد 216 كيلومتراً شمال شرق قاعدة أوهيغينز العلمية التشيلية، ودعت إلى إخلاء المناطق الساحلية من القارة القطبية الجنوبية بسبب خطر حدوث موجات تسونامي.

كما بعثت الوزارة برسالة إلى الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد حثت فيها الناس على الابتعاد عن المناطق الساحلية، على الرغم من أن الوزارة قالت في ما بعد إن هذا التحذير أُرسل بطريق الخطأ.

وذكر مركز «جي إف زد» الألماني لبحوث علوم الأرض أنه في الساعة 9.07 مساء السبت بالتوقيت المحلي وقع زلزال بقوة 5.6 درجات في المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين على عمق 133 كيلومتراً وعلى بعد 30 كيلومتراً شرق سانتياغو.

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