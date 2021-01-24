مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا"

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد عن بدء حملة التطعيم بلقاح "سينوفارم" الصيني ضد "كوفيد-19" للفئات الأولى وفي مقدمتهم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز بمصر.

وقالت الوزيرة المصرية خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم.. إن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها.. مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وأكدت أن الذين يحصلون على لقاح كورونا هم من فوق سن 18 عاما، منوهة بأن الأطفال والحوامل لن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن لقاحات كورونا المنتجة ثبت فعاليتها لمدة من 3 إلى 6 أشهر، مشددة على أن تلقي اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news