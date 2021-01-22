العراق يطلق عملية «ثأر الشهداء» ويطيح بعدد من الإرهابيين

المصدر: بغداد - د. ب. أ

أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق انطلاق عملية «ثأر الشهداء» ردا على عملية استهداف المدنيين في ساحة الطيران ببغداد.



وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، «انطلقت فجر يوم الجُمعة عملية ثأر الشُهداء التي تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية حيثُ باشرت وحدات جهازنا الباسلة بواجبات نوعية بوتيرة مُتسارعة ومعلوماتٍ دقيقة ووفق أوامر قضائية.»

وأوضح البيان «لقد تمكن رجال مكافحة الإرهاب من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كُل من مُحافظة بغداد - باب المُعظم، مُحافظة الأنبار - عامرية الفلوجة، مُحافظة كركوك - منطقة دور الفيلق لهم صلة بشبكات عصابات داعـش التكفيرية ويمتلكون معلومات جيدة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية».

وتعهد جهاز مكافحة الإرهاب بالمضي بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات القادمة والأيام القليلة المُقبلة لملاحقة الجماعات الإرهابية.



يشار إلى أن تنظيم «داعش» مازال نشطا في العراق رغم إعلان بغداد في أواخر عام 2017 القضاء عسكريا على التنظيم.

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