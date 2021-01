بالفيديو.. قتلى بحريق في أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في العالم

قتل خمسة أشخاص في حريق اندلع في أحد مباني أكبر مصنع للقاحات في العالم بغرب الهند، اليوم الخميس، كما أعلن مسؤولون.

وقال رئيس بلدية مدينة بوني مورليدهار موهول للصحافيين "قتل خمسة أشخاص" إثر الحريق الذي اندلع في "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا".

وعثر عمال الإنقاذ على خمس جثث في المبنى الذي لا يزال قيد الإنشاء بعدما تمت السيطرة على الحريق كما أفادت تقارير إعلامية لكن الشركة أكدت أن إنتاج اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 لم يتأثر.

وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد سيروم في بوني (غرب) حيث يتم حاليا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة كوفيد-19

.

A massive fire broke out at a plant of Serum Institute of India in Manjri area of Pune. 8 fire tenders on the spot. Oxford-AstraZeneca's COVID vaccine Covishield is manufactured by @SerumInstIndia However production of Covishiled was not being carried out at Manjri plant. pic.twitter.com/gRlrUCAYeu