السعودية تعتمد لقاحي «أسترازينيكا» و«موديرنا»

المصدر: الرياض ■د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، اعتماد لقاحي «أسترازينيكا» و«موديرنا» بعد لقاح «فايزر- بيونتك»، الذي تم اعتماده في وقت سابق في المملكة.

وبدأت السعودية منذ منتصف الشهر الماضي تسجيل طلبات الحصول على لقاح فايزر، بعد تسجيله واعتماده من قبل هيئة الغذاء والدواء.

وحتى أول من أمس، قارب عدد من تلقوا اللقاح نحو 300 ألف شخص، فيما أشار متحدث الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إلى أنه لم يتم رصد أية أعراض غير متوقعة عليهم، حاثاً الجميع على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولاً للمواطن والمقيم، ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق «صحتي‏».

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح، نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وتلقى سفير الولايات المتحدة لدى السعودية جون أبي زيد، الجرعة الثانية من لقاح «كورونا»، أمس، في العاصمة الرياض.

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