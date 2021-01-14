الصين تعزل ملايين السكان مع تزايد إصابات «كوفيد-19»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت الصين أمس، تسجيل أعلى قفزة يومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من خمسة أشهر، وعززت تدابير كبح انتشار الفيروس ففرضت العزل العام على أربع مدن، فيما تسعى جاهدة لمنع موجة جديدة من العدوى. وفيما وسعت اليابان حالة الطوارئ لتشمل سبع مقاطعات أخرى، سجلت الهند نحو 15 ألف حالة إصابة و202 حالة وفاة بالفيروس، في وقت ارتفعت فيه إصابات «كورونا» حول العالم إلى نحو 91.6 مليوناً من بينهم 1.9 مليون حالة وفاة. وتفصيلاً أظهرت البيانات الرسمية تسجيل معظم حالات الإصابة الجديدة في الصين بالقرب من بكين، لكن إقليماً في أقصى الشمال الشرقي شهد أيضاً ارتفاعاً في حالات الإصابة في ظل عودة الفيروس للانتشار، ما أدى إلى فرض حجر صحي منزلي على أكثر من 28 مليون شخص.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة، أمس، تسجيل 115 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البر الرئيس، ارتفاعاً من 55 في اليوم السابق، في أعلى زيادة يومية منذ 30 يوليو.

وأضافت أن 107 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وسجل إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة 90 حالة، فيما تم إعلان «حالة طوارئ» في إقليم هيلونغجيانغ (شمال الشرق) البالغ عدد سكانه 37.5 مليون نسمة.

وفرض إقليم خبي العزل العام على ثلاث مدن هي شيغياتشوانغ وشينغتاي ولانغ فانغ، بينما كثفت سلطات بكين إجراءات الفحص ومنع انتشار الفيروس.

ويخضع أكثر من 200 مليون شخص حالياً لنوع من تدابير الإغلاق في المناطق الشمالية.

وقال وانغ بين المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة، إن البلاد استخدمت أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح لتطعيم المواطنين وكثفت طاقة إجراء الفحوص لتشمل 12.55 مليون شخص يومياً أي 10 أمثال ما كانت عليه في مارس الماضي.

وأعلن إقليم هيلونغجيانغ اليوم حالة الطوارئ بسبب انتشار «كوفيد-19». وفرضت مدينة سويهوا بالإقليم العزل العام على 5.2 ملايين شخص.

وبلغ إجمالي عدد إصابات «كوفيد-19» المؤكدة بالبر الرئيس الصيني 87706 إصابات، فيما ظل عدد الوفيات 4634 من دون تغير.

وفي طوكيو، قرر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، أمس، توسيع حالة الطوارئ بسبب جائحة «كورونا» لتشمل مزيداً من المقاطعات في اليابان، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدر سوغا قراراً بفرض حالة الطوارئ في سبع مقاطعات أخرى، تشمل كيوتو وأوساكا وفوكوكا، ليبلغ إجمالي المقاطعات التي تخضع لحالة الطوارئ 11 مقاطعة.

وفي نيودلهي، أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس، تسجيل 15 ألفاً و968 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 10 ملايين و495 ألفاً و147 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة الأميركية نحو 4500 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وفي موسكو، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توجيهات للسلطات ببدء التطعيم الشامل لجميع المواطنين ضد فيروس كورونا بداية من الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عنه القول خلال اجتماع للحكومة: «لقد بدأنا بالفعل التلقيح على نطاق واسع. وأضاف.. إننا بحاجة إلى الانتقال من التطعيم واسع النطاق إلى التطعيم الشامل».

ويقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 91.6 مليون حالة حتى صباح أمس، بحسب البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية.

وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 91 مليوناً و577 ألف حالة، بينما تجاوز عدد المتعافين 50.6 مليوناً، وتجاوز إجمالي الوفيات المليون و962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

الولايات المتحدة تسجل 4500 وفاة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة.

بوتين يوجه بإطلاق حملة تطعيم شامل للجميع ضد «كورونا» الأسبوع المقبل.

الهند تسجل نحو 15 ألف حالة إصابة، و202 حالة وفاة بالفيروس، خلال 24 ساعة.

«كورونا» يرجئ إعدام سجينين أميركيين

أرجأ القضاء الأميركي تنفيذ حكمي إعدام كانا مقررين هذا الأسبوع في عهد الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أنه يجب تأجيل إعدام كوري جونسون وداستن هيغينز للسماح للسجينين بالتعافي، بعد تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا.

وحكم القاضي بأن الاعتلال الرئوي للسجينين الناجم عن الإصابة بـ«كورونا»، ربما يتسبب في إصابة هيغينز وجونسون بألم مبرح أثناء الإعدام بالحقنة المميتة.

واشنطن - د.ب.أ

نقل رئيس أرمينيا إلى لندن بعد إصابته بـ «كورونا»

أعلن المكتب الرئاسي في أرمينيا، أمس، أنه جرى نقل الرئيس أرمين سركيسيان، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، لمستشفى في لندن لإصابته بالتهاب رئوي.

ونقلت تقارير إعلامية عن المكتب القول إن حالة الرئيس خطيرة، وأنه يعاني حرارة مرتفعة.

ويوجد سركيسيان حالياً في العاصمة البريطانية، حيث احتفل بالعام الجديد مع أسرته، وبعد ذلك خضع لجراحة في ساقه، بحسب ما قاله مكتب في بيان سابق.

موسكو - د.ب.أ

الأردن يطلق حملة تلقيح ضد «كوفيد-19»

باشر الأردن، أمس، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية، ومن يعانون أمراضاً مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الـ60.

وبدأت صباح أمس، عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول أولى كميات لقاح «سينوفارم الصيني ولقاح فايزر- بايونتيك» إلى الأردن مطلع هذا الأسبوع.

وحددت وزارة الصحة 29 مركزاً للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة منها سبعة في عمان.

وأكد وزير الصحة نذير عبيدات «أن عملية التلقيح تجري بسلاسة، وهي تستهدف في المرحلة الأولي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الصحية، لكن هدفنا الأكبر هو الوصول وتلقيح أكبر نسبة من المواطنين».

عمان - أ.ف.ب

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