"الصحة العالمية" تقلل من آمال تحقق مناعة جماعية والاتحاد الاوروبي يسرع الحصول على لقاحات

المصدر: لاهاي - أ ف ب

بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عملية الموافقة على لقاح ثالث ضد فيروس كورونا المستجد غداة تحذير خبراء منظمة الصحة العالمية من أن حملة التلقيح التي بدأت في بلدان عدة قد لا تكون كافية لتحقيق المناعة الجماعية ضد الفيروس هذا العام.

وفيما تتعرض دول الاتحاد البالغ عددها 27، لانتقادات لبطء عملية الموافقة ونشر اللقاحات، وعدت "بتسريع الجدول الزمني" بعدما أكدت أن شركة أسترازينيكا قدمت طلبا للحصول على ترخيص للقاح الذي طورته مع جامعة أكسفورد.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن القرار لن يصدر قبل 29 يناير، رغم بدء استخدام اللقاح في بلدان من بينها بريطانيا.

وحتى مع حملات تلقيح واسعة، حذر خبراء منظمة الصحة العالمية من أن نطاق تلك الحملات قد لا يكون كافيا لتحقيق مناعة جماعية هذا العام.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان "لن نبلغ أي مستوى من المناعة الجماعية في 2021"، للحماية من الوباء الذي أصاب أكثر من 90 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بما يقرب من مليوني شخص.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالوباء، وتسجل وفيات يومية بالآلاف، لكن مستشفيات أوروبية تحذر بشكل متزايد من تخطي الإمكانات، فيما تواجه دول آسيوية ارتفاعا في أعداد الإصابات.

وأعلنت ماليزيا الثلاثاء حالة الطوارئ وسط تزايد المخاوف من اقتراب منظومتها الصحية من بلوغ قدرتها، فيما فرضت الصين واليابان تدابير للحد من بؤر محلية.

وعزلت الصين مدينة يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، لتنضم إلى منطقة أكبر فرضت عليها تدابير إغلاق قرب بكين، قبيل وصول خبراء منظمة الصحة إلى مدينة ووهان (وسط) للتحقيق في منشأ الفيروس.

- سريعة التفشي -ومع تزايد الانتقادات لطريقة تعاطي الولايات المتحدة مع الفيروس، عبر مشرعون الثلاثاء عن الغضب إزاء سلوك عدد من زملائهم خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي في واشنطن العاصمة.

وأُجبر أعضاء الكونغرس على الاختباء في غرف آمنة في وقت اقتحم مناصرون للرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول. وتأكدت إصابة عدد من المشرعين بالفيروس وهم يلقون باللوم في ذلك على زملائهم.

وقالت عضو الكونغرس براميلا جايابال التي أصيبت بالفيروس إن "العديد من الجمهوريين لا يزالوا يرفضون اتباع أدنى درجة من الوقاية من كوفيد-19 وأن يضعوا كمامة في غرفة مزدحمة خلال وباء، ما يخلق بيئة لتفشي الوباء بسرعة تضاف إلى هجوم إرهابي داخلي".

والرئيس المنتخب جو بايدن الذي تعهد تسخير جميع الموارد لمكافحة الجائحة، تلقى الإثنين الجرعة الثانية من لقاح فايزر/بايونتيك، أول لقاح يحصل على موافقة في دول الغرب.

وأعلنت شركة بايونتيك الألمانية إنها ستقوم بانتاج ملايين إضافية من الجرعات عما كانت قد توقعته هذا العام، لكنها حذرت من أن كوفيد-19 سيصبح على الأرجح مرضا وبائيا مع ضرورة محاربته بلقاحات ضد نسخ متحورة منه.

- عالم الرياضة -في عالم الرياضة تم تأجيل جائزتي استراليا والصين الكبرى في سباقات فورمولا واحد المقررتين في 21 مارس و11 ابريل تواليا الى موعدين لاحقين بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، في حين ستكون حلبة ايمولا الايطالية ضمن برنامج سباقات عام 2021 كما اعلنت "ليبرتي ميديا" مالكة حقوق بطولة العالم الثلاثاء.

واصدرت فورمولا واحد بيانا أكدت فيه "اقامة السباق الاسترالي في الفترة من 18 الى 21 نوفمبر بعد الاتفاق مع السلطات الأسترالية، في حين تجرى مشاورات مع منظمي سباق الصين لتحديد موعد جديد في وقت لاحق من الموسم إذا كان ذلك ممكنا".

وتابع البيان "بسبب مستجدات فيروس كورونا، لا يمكننا بداية الموسم في سباق ملبورن وبالتالي ستنطلق بطولة العالم في البحرين في الفترة من 26 الى 28 اذار/مارس بتأخير اسبوع واحد عن الموعد المحدد اصلاً".

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