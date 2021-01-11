فلسطين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح الروسي

المصدر: رام الله - د ب أ

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل الوزارة للقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إطار ترخيص الطوارئ.

وذكرت الوزيرة في بيان صحافي أن الوزارة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح من بينها الشركة الروسية.

وأوضحت الكيلة أن الوزارة ستبدأ عملية إعطاء اللقاحات حال وصولها للطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70 بالمئة من المواطنين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن استيراد لقاح فيروس كورونا سيكلف السلطة الفلسطينية حوالي 21 مليون دولار.

وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 165 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 1768 حالة وفاة.

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