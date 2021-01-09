عاصفة ثلجية تضرب اليابان وتعطل حركة النقل

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

اجتاحت عاصفة ثلجية قوية، أمس، مناطق على طول بحر اليابان، ما تسبب في اضطرابات في حركة المرور، وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية من أن منظومة الهواء البارد قد تجلب رياحاً خطرة، وأمواجاً عالية، وثلوجاً كثيفة، وعواصف ثلجية في الشمال ومناطق على جانب البلاد من بحر اليابان.

وزاد تساقط الثلوج الجديد تراكم الثلوج إلى 156 سنتيمتراً في مدينة جوتسو، وإلى 98 سنتيمتراً في أوموري، وإلى 83 سنتيمتراً في توياما، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه». وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم بالفعل إلغاء أكثر من 280 رحلة جوية في جميع أنحاء اليابان، وتقطعت السبل بنحو 90 مركبة مؤقتاً على طريق سريع يغطيه الجليد بين محافظتي إيشيكاوا وتوياما.

وذكرت صحيفة «هوكايدو شيمبون» أن العاصفة الشتوية تسببت في إلغاء نحو 260 رحلة قطار في جزيرة هوكايدو في شمال اليابان. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 90 ألف منزل في محافظتي أكيتا ونيجاتا بسبب الثلوج الكثيفة، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه». ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الجليد إلى 120 سنتيمتراً فوق الأرض جراء تساقط الثلوج في منطقة هوكوريكو، وإلى 60 سنتيمتراً في وسط وغرب اليابان، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.

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