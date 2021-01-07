السعودية تدشن خدمة «الجواز الصحي» لمتلقي لقاح «كورونا»

المصدر: متابعات - جعفر محمد أحمد

أطلق وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، الخميس، خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق «توكلنا»، بهدف التأكيد أن الشخص أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح كورونا «كوفيد-19» وأصبح محصّنا ضد الفيروس.

وتلقى الربيعة حسب صحيفة«سبق» الإلكترونية صباح اليوم الخميس في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا «كوفيد - ١٩» وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وأعرب الربيعة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على رعايتهما الكريمة واهتمامهما المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الاحترازات الوقائية كافة لحمايتهم من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وحث الربيعة جميع أفراد المجتمع على التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا مؤكداً أنه جارٍ العمل حالياً على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريباً لتشمل مناطق المملكة كافة.



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