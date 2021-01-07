منظمة الصحة: ندرس إدراج لقاحات طورتها الصين و"أسترا زينيكا"

المصدر: زوريخ - (رويترز)

قالت كبيرة خبراء المناعة والتطعيمات في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبراين، إن المنظمة تبحث إمكانية إدراج لقاحات مضادة لكوفيد-19 طورتها شركة أسترا‭ ‬زينيكا، وشركات صينية على قائمة لقاحات الطوارئ، وذلك بعد أن أدرجت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في 31 من ديسمبر اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

وقالت أوبراين، في حدث بث على الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ندرس بعض اللقاحات التي طورتها الصين ولقاح أسترا زينيكا.. نناقش الأمر حالياً وبدأنا العمليات المتعلقة بلقاحات أخرى".

وقد حثت شركات إنتاج اللقاحات على تقديم البيانات المتعلقة بلقاحات مرشحة للاستخدام وتظهر نتائج واعدة.

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