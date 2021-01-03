الهند ترخص للقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» وآخر محلي ضد «كوفيد-19»

المصدر: نيودلهي - وكالات

رخصت الهند للقاحين ضد وباء «كوفيد-19» أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بيوتك، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية الأحد.

وقال المراقب العام للأدوية في الهند في.جي سوماني خلال مؤتمر صحافي إن فاعلية لقاح أسترا زينيكا وأكسفورد تبلغ 70.42 % في حين أن لقاح كوفاكسين الذي تنتجه بهارات بيوتك «آمن ويحفز استجابة مناعية قوية».

وأوضح سوماني خلال المؤتمر «تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة»، في قرار سيسمح بإطلاق حملة تلقيح مكثفة في البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة والذي يسجل أكثر من 10.3 ملايين إصابة وحوالى 150 ألف وفاة جراء الفيروس.

ورحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالموافقة على اللقاحين.

وكتب على «تويتر» «سيشعر كل هندي بالفخر لأن اللقاحين اللذين حصلا على الموافقة للاستخدام الطارئ يصنعان في الهند!»، مضيفا أن هذا دليل على اعتماد بلاده على الذات.

ويُصنع معهد سيروم الهندي اللقاح الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في بريطانيا في حين تتعاون بهارات بيوتك مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الحكومة.

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