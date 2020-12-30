جوازات سفر للحاصلين على اللقاح في روسيا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أمس، أن بلاده تعتزم البدء في إصدار جوازات سفر خاصة، الشهر المقبل، للأفراد الذين تلقوا لقاح فيروس «كورونا».

وستكون مثل هذه الجوازات وسيلة سهلة لإثبات أن الفرد تلقى اللقاح المضاد للفيروس، ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن الوزير قوله: «نعتزم أن تكون هذه فرصة للحصول على جواز سفر اللقاح عبر الموقع الإلكتروني للخدمات في يناير المقبل».

وكانت روسيا أول دولة تعلن عن لقاح مضاد لفيروس «كورونا»، في أغسطس الماضي.

وتعتزم الحكومة توفير أكثر من مليون جرعة من اللقاح للمواطنين الروس، بحلول نهاية الشهر المقبل.

وسجلت روسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 145 مليون نسمة، رابع أعلى حالات إصابة بفيروس «كورونا» على مستوى العالم، في ظل ارتفاع حالات الإصابة خلال الأشهر الماضية.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في روسيا أكثر من ثلاثة ملايين حالة، بحسب الإحصاءات الرسمية.

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