لبنان يحجز مليونَيْ جرعة من لقاح «فايزر - بيونتك»

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، أن لبنان قام بحجز مليوني جرعة من لقاح «فايزر- بيونتك»، تكفي لتطعيم 20% من اللبنانيين لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية عن حسن قوله، بعد لقائه أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إن السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح «فايزر»، مشيراً إلى أخذ الإذن بالتفاوض لإمكان إدخال بعض التعديلات على العقود.

وأضاف أن «الخطوة التي قام بها لبنان يجب أن تكون موقع ثقة، لأنها مبنية على معطيات طبية موثوقة».

ولفت إلى أن المعطيات من مراكز الأبحاث تؤكد أن لقاح «فايزر- بيونتك» يغطي السلالة الجديدة للفيروس التي تم اكتشافها في بريطانيا، مؤكداً أن ما ثبت حتى اليوم أن السلالة الجديدة ليست أكثر فتكاً. وشدد على عدالة التوزيع، وضمان جودة اللقاح، مطمئناً الجميع بأنه ستكون هناك شفافية ومواكبة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أول من أمس، أن لبنان سيحصل في فبراير المقبل على أول دفعة من لقاح «فايزر- بيونتك» على دفعات، وأوضحت الوزارة أنها تفاوضت مع منصة «كوفاكس» العالمية للحصول على لقاحات إضافية، ستعتمد لاحقاً من قبل منظمة الصحة العالمية، لتغطية 20% إضافية من المواطنين تباعاً.

يشار إلى أن «كوفاكس» هي مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان حصول جميع البلدان على اللقاح بشكل منصف.

في سياق متصل، أعلنت الوزارة تسجيل 1754 إصابة «كورونا» جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات إلى 171 ألفاً و226 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1379.

1754

إصابة جديدة، و15 وفاة بـ«كورونا» في لبنان.

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